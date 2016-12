Politie Zennevallei klist vijf autodieven van wie twee minderjarigen

Door: redactie

De lokale politie van de zone Zennevallei heeft in de nacht van 25 op 26 december vijf mensen opgepakt die rondreden in twee gestolen voertuigen. Het ging om twee minderjarigen en drie meerderjarigen uit Brussel. Die laatste drie kregen een rechtstreekse dagvaarding, terwijl de twee minderjarigen ter beschikking gesteld werden van het Brusselse parket. Dat meldt de politie Zennevallei.

Een patrouille die in de nacht van 25 op 26 december op de Alsembergsesteenweg in Halle reed, merkte de twee voertuigen met het vijftal op en besloot de twee wagens van naderbij te bekijken. Eén van de inspecteurs stelde vast dat minstens een van de beide voertuigen gestolen was. Het ging om een wagen die op kerstavond ontvreemd was uit een garage in Ruisbroek.



Terwijl de patrouille nog achter de twee wagens reed, stopten die plots, waarna de vijf inzittenden eruit sprongen en te voet de velden invluchtten. Na een kleine klopjacht, in samenwerking met de collega's van de naburige politiezone Dilbeek, werden vijf personen opgepakt. Het bleek te gaan om drie meerderjarigen en twee minderjarigen, allen uit het Brusselse. Na controle bleken allebei de achtergelaten voertuigen buitgemaakt bij de diefstal in Ruisbroek. Ze werden nog in de loop van de nacht teruggebracht naar hun eigenaar.



De drie meerderjarigen werden ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde, dat hen meteen dagvaardde voor de correctionele rechtbank. De twee minderjarigen werden ter beschikking gesteld van het parket Brussel, afdeling jeugd en gezin.