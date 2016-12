Brusselse brandweer kondigt acties aan in januari

Stéphanie Romans

De Brusselse brandweer gaat in januari actie voeren tegen een nieuwe politie maatregel die brandweerlui verplicht om met één persoon meer uit te rukken in de bluswagen. Vanaf januari dienen er niet vijf maar zes man op de wagen te zitten bij een interventie. Volgens vakbondsafgevaardigde Eric Labourdette is er daarvoor te weinig personeel.

"Als er geen oplossing komt, dan zullen we overgaan tot actie. In eerste instantie houdt dat in dat we geen rekening zullen houden met de nieuwe regel en met vijf man blijven uitrukken. Of er daarna nog acties volgen, moeten we afwachten"n zegt vakbondsafgevaardigde Eric Labourdette.

Vandaag besteld, morgen in huis: "Klanten beseffen niet wie de prijs betaalt"

Het Koninklijk Besluit waarin de nieuwe regel staat, treedt in januari 2018 in werking. In Brussel is de invoering ervan maatregel echter met een jaar vervroegd. "De vakbonden hebben dit besluit in 2012 mee onderhandeld. We waren vragende partij. Maar er moest dan wel bijkomend personeel worden aangeworven en dat is te weinig gebeurd", aldus Labourdette. "Zonder extra personeel zal de directie een kazerne moeten sluiten of de bestaande kazernes minder goed moeten uitrusten. Ik zou niet graag de persoon zijn die die beslissing moet nemen in deze tijden."