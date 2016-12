Aantal werklozen met uitkering blijft dalen

Door: redactie

27/12/16 - 15u40 Bron: Belga

© kos.

In november telde de RVA 384.337 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat zijn er bijna 27.000 (of 6,6 pct) minder dan in november vorig jaar. Het aantal is ook lager dan in de maand oktober en nadert opnieuw het dieptepunt van juli. Toen werden er 373.410 vergoede werklozen opgetekend: het laagste cijfer in vijftien jaar.