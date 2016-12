Record: Ruim 9 miljoen voertuigen reed dit jaar door Liefkenshoektunnel

Door: redactie

27/12/16 - 15u14 Bron: ANP

© photo news.

Een recordaantal van ruim 9 miljoen voertuigen is in 2016 door de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen gereden. De exploitant van de tunnel laat weten dat dit in vergelijking met 2015 een toename van 10 procent is.