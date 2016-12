Politieke rel over vuilniszakken in Oostende: "Niets minder dan een belastingverhoging"

LBB

Het Oostendse stadsbestuur heeft de huisvuilzakken fors duurder gemaakt. Dat zeggen ten minste gemeenteraadsleden Manu Beuselinck en Werner Verbiest (N-VA). "Men heeft de prijs van de zakken niet gewijzigd, maar de zakken gewoon kleiner gemaakt. En nog geen klein beetje. De oude zak was 80 cm hoog en nu nog maar 66 cm. De breedte is gelijk gebleven. Door de vorm van de zak is het volumeverlies ongeveer 30% en toch blijft de grote huisvuilzak blijft 1,40 euro kosten."

Productiefout?

Schepen Jean Vandecasteele (sp.a) zal onderzoeken wat er aan de hand is. "Het is absoluut niet de bedoeling dat de zakken kleiner zijn. Het probleem is dat heel wat ambtenaren in verlof zijn tussen Kerst en Nieuwjaar en dat het moeilijk is om op zo'n dagen te onderzoeken wat er fout is gelopen", laat de schepen weten.



"Het kan zijn dat er een fout geslopen is in het bestek waardoor de zakken te klein besteld geweest zijn. Als dat het geval is dan zal het zo'n 3 weken tot een maand duren voor er terug grotere zakken ter beschikking zijn. We doen er alvast alles aan om de fout recht te zetten."