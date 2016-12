Kleine boetieks verkopen steeds minder

Door: redactie

Zelfstandige kledingwinkels hebben dit jaar opnieuw minder kleren verkocht. De omzet lag vier procent lager dan vorig jaar en dat was al een slecht jaar. De boetieks hebben het moeilijk door de concurrentie met online winkels. Online winkels vormen een grote concurrentie voor zelfstandige kledingwinkels. Zij proberen hun klanten te lokken door persoonlijk advies en een goeie service aan te bieden. Naast de concurrentie heeft het zachte weer ook een grote invloed op de verkoop. Mensen hebben geen zin om dikke truien of winterjassen te kopen. En dus proberen winkeliers klanten op een andere manier te lokken. "We werken veel met sociale media zoals Facebook en Instagram", vertelt zaakvoerder Christine Lecompte. "We organiseren ook regelmatig events zoals etentjes, fashionshow en dat is wel een succes." Voor de klanten is de mindere verkoop wel goed nieuws. Want dat betekent dat er voor de start van de solden nog heel wat kledij in de rekken ligt. Die beginnen volgende week op dinsdag 3 januari.