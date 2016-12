Door: redactie

27/12/16

In tien jaar tijd is het voorgeschreven aantal antidepressiva en antipsychotica (middelen tegen angst en psychoses) voor jongeren fors toegenomen in ons land. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Zelfs kleuters krijgen steeds vaker zo'n medicatie. "Zorgwekkend", reageert Koen Lowet, voorzitter van de Belgische Federatie van Psychologen.