Zij zal 15e verjaardag nooit vergeten

Door: redactie

27/12/16 - 12u26 Bron: vtmnieuws.be

video

Enkele weken geleden ging het verjaardagsfeestje van Rubi Garcia. Haar vader wou een groot feest geven voor haar vijftiende verjaardag en had op Facebook "iedereen" uitgenodigd. Hij had het internet duidelijk onderschat. De uitnodiging ging viraal en al snel viraal. Na enkele dagen stonden al 1,3 miljoen mensen op 'aanwezig'. In hun dorpje La Joya wonen maar 46.000 mensen, dus zoiets zouden ze nog nooit hebben meegemaakt. De vader maakte zich wat zorgen en benadrukte dat hij enkel de bedoeling had om buren en vrienden uit te nodigen. Toch zou hij niemand wegsturen, die naar het feest kwam. Uiteindelijk waren er nog duizenden mensen aanwezig op het feest. 1 ding is zeker: deze dag zal Rubi niet snel vergeten.