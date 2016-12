Gewelddadige inbrekers knippen met tang in oor en vingers van bejaard koppel

Door: redactie

27/12/16 - 11u31

Vosselaar Politie en gerecht zoeken de gewelddadige inbrekers die vorige maand een bejaard koppel hebben overvallen in hun woning aan de Bevrijdingslaan in Vosselaar.

De feiten gebeurden in de nacht van 20 op 21 november 2016. Die nacht van zondag op maandag, rond half 3 's nachts, drongen 2 onbekende mannen de woning binnen via de achterdeur. Ze overmeesteren de bejaarde bewoners die op dat ogenblik lagen te slapen en gingen erg brutaal te werk. Ze bedreigden de bewoners met een vuurwapen en knipten met een kniptang in het oor van de man en in de vingers van de vrouw. De slachtoffers werden gekneveld achtergelaten. De speurders zoeken nu getuigen die de mannen hebben zien vluchten. Ze gingen er vandoor met de Mercedes van de slachtoffers maar lieten de wagen 300 meter verder al weer achter. Vermoedelijk zijn ze daar overgestapt in een vluchtwagen.

Beschrijving

Eén van de daders is een struise man, ongeveer 1m80 lang. Hij mankte met zijn linkerbeen. Dat moet zeker opvallen door mensen in zijn naaste omgeving!



De tweede dader is iets kleiner. Het is een tengere, sportief gebouwde man.Ze waren beide in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen. Ze spraken Duits en Engels.



Meent u de daders te kennen, neem dan zeker contact op met de politie.Ook als u andere nuttige informatie hebt, willen de speurders dat graag weten. U kan hen contacteren via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.