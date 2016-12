Industriële friteuse veroorzaakt hevige brand in Herentals

Door: redactie

27/12/16 - 10u40 Bron: Belga

In Herentals is deze ochtend om 5 uur brand uitgebroken bij voedingsbedrijf Vadebo op de Lierseweg. De brand ontstond na vermoedelijk een technisch defect aan een van de industriële friteuses, die gevuld was met zonnebloemolie. Het vuur kon zich snel verspreiden omdat de wanden van het bedrijf sterk geïsoleerd zijn.



De brandweer kreeg het vuur na meer dan twee uur blussen onder controle. De schade die overbleef, is aanzienlijk. Het gedeelte waar de brand ontstaan is, is binnenin ingestort. De rest van het gebouw heeft veel water- en rookschade opgelopen. Gelukkig raakte niemand gewond bij de brand. Omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden tijdens de bluswerkzaamheden.