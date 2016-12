Gangsters rammen met drie auto's ingang elektronicazaak

Patrick Lefelon

27/12/16 - 06u31

© Marc De Roeck.

Kapellen Rond 4.45 uur vanmorgen zijn gangsters met ongezien geweld binnengedrongen in de elektronicazaak Bang & Olufsen op de Essenhoutstraat in Kapellen (Antwerpen). De daders hadden twee pogingen nodig om binnen te raken.

Ze reden eerst de parking op waar aan de zijkant de ingang van de winkel is. Met twee kleinere auto's beukten ze in op het rolluik voor de glazen ingangsdeuren. Blijkbaar bood dat rolluik te veel weerstand en raakten de gangsters langs die weg niet binnen. Daarop ondernamen ze een tweede poging op de Essenhoutstraat zelf, waar ze met een BMW achteruit op de poort van het magazijn inreden. Daar hadden ze meer succes.



Ze slaagden erin verschillende elektronicatoestellen buit te maken. Die werden in de BMW geladen waarna de daders richting de markt van Kapellen wegvluchtten. In hun haast lieten ze één flatscreentelevisie stukvallen op straat. Om de sporen te wissen werden de twee kleinere wagens waarmee op de hoofdingang was ingebeukt, in brand gestoken. De brandweer die wat verderop in de straat zit, was onmiddellijk ter plaatse om het vuur te blussen.



De politie heeft een deel van de straat afgesloten voor een sporenonderzoek. De eigenaars van Bang & Olufsen zijn ter plaatse gekomen. De winkel is een onderdeel van Beeld & Klankstudio Van Havere. De firma baat op dezelfde plek ook een winkel van elektronicaketen Selexion uit. Die zaak werd door de ramkrakers ongemoeid gelaten.