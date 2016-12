1,5 miljoen euro voor verloren bagage en vertragingen

Door: redactie

Al 9.000 Belgen hebben dit jaar een schadevergoeding geëist omdat hun vlucht meer dan drie uur vertraging had of omdat hun valiezen niet waren meegereisd. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

Procederen tegen vliegtuigmaatschappijen levert volgens de kranten almaar vaker op: dit jaar is al voor 1,5 miljoen euro teruggevorderd. Dat blijkt uit cijfers van Claim It, een bedrijf dat opkomt voor de rechten van passagiers.



Sinds 2013 kan je een schadevergoeding eisen als je vliegtuig met meer dan drie uur vertraging aankomt. Het aantal claims is sindsdien fors toegenomen. "Dit jaar hebben we al 9.000 Belgen geholpen Een jaar eerder waren er dat nog maar 7.500", zegt Ralph Pais van Claim It. "Hoe verder je vlucht, hoe hoger het bedrag dat je kan terugeisen. De vergoeding kan oplopen tot 600 euro."