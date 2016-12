Open Vld vindt niemand om te verliezen in Antwerpen

Door: redactie

27/12/16 - 04u30

Philippe De Backer © photo news.

Philippe De Backer, de gedoodverfde liberale kopman voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen haakt af. Voor CD&V verhuist boegbeeld Kris Peeters naar de stad om het er in 2018 tegen N-VA-burgemeester Bart De Wever op te nemen.

Bij Open Vld stond in de sterren geschreven dat staatssecretaris en Antwerpenaar Philippe De Backer de lijst zou aanvoeren. Zowel Annemie Turtelboom als Bart Somers hintte al in die richting. Dit najaar zouden de leden de knoop doorhakken. Maar de aankondiging blijft uit. "De Backer wil niet meer", klinkt het binnen de partij. "Hij wil zich daar niet verbranden in een strijd die hij niet kan winnen." De staatssecretaris zelf houdt het bij "geen commentaar".



Toch nog eens Annemie Turtelboom lijkt uitgesloten: haar verhuis in 2012 uit Puurs leverde niet het verhoopte succes op. Bovendien zou de partijtop voor de ex-minister sowieso geen grote politieke toekomst meer weggelegd zien.



Het wordt dus nog puzzelen voor Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. Vindt zij geen sterke kopman of -vrouw voor Antwerpen, dan dreigt de campagne in 2018 al helemaal over de kemphanen van N-VA en CD&V te gaan.