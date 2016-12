Politie wil ook meegluren via dashcam

Door: redactie

De federale politie wil dashcams gebruiken om verkeersinbreuken op te volgen. Momenteel laat de wet dat niet toe, maar de bevoegde ministers zoeken een uitweg.

Als de politie u nu aan de kant zet op de autosnelweg omdat u gsm't achter het stuur, wordt u berispt en/of geverbaliseerd, maar in de toekomst hopen de agenten overtreders met de neus op de feiten te kunnen drukken. Met dashcams willen ze bestuurders tonen hoe ze zich gedroegen op de weg.



"Aan de hand van zulke beelden kunnen we ze hun ongepast rijgedrag tonen om hen extra te sensibiliseren", zegt woordvoerder Guy Theyskens van de federale politie. Daarnaast zouden de beelden ook in de politierechtbank gebruikt kunnen worden als extra bewijsmateriaal. Maar voorlopig mag de politie geen dashcams gebruiken. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bekijkt daarom, onder anderen samen met justitieminister Koen Geens (CD&V), wat hij kan ondernemen. "We staan niet afkerig tegen het voorstel en laten onderzoeken wat mogelijk is", zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck van het kabinet-Jambon. "Daarnaast moet er ook zeker nog ruimte zijn voor het privacydebat: plots kan je als bestuurder overal gefilmd worden."



Ook de lokale politie zou gebaat zijn bij een wijziging van de wetgeving. Dan kunnen agenten ook op lokale wegen auto's filmen met hun eigen dashcams. In maart van dit jaar maakte uw krant al bekend dat heel wat lokale politiezones camerasystemen in hun anonieme flitsvoertuigen al vijf jaar niet kunnen gebruiken door dezelfde, strikte wetgeving rond cameragebruik in het verkeer. (MVHB)