Wallonië installeert 150 intelligente camera's

26/12/16

Wallonië krijgt 150 camera's voor nummerplaatherkenning. Dat meldt Waals minister van Openbare Werken Maxime Prévot.

De Waalse regering heeft een akkoord bereikt met de federale regering voor de installatie van 150 intelligente camera's op de Waalse wegen. Die worden onder meer gebruikt voor snelheidscontroles.



In Wallonië is er voorlopig slechts één trajectcontrole, in de tunnel van Cointe in Luik.



Eerder vandaag kondigde Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts aan dat de 240 camera's voor nummerplaatherkenning die in 2017 en 2018 worden geplaatst langs de snelwegen in Vlaanderen, ook worden gebruikt voor trajectcontroles.