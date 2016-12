Door: redactie

26/12/16 vtmnieuws.be

Het is tweede kerstdag. In Engeland heet de dag 'Boxing day' en daar is het een feestdag. Maar hier is het niet zo duidelijk. Officieel in elk geval niet: kerstdag is een wettelijke feestdag, tweede kerstdag niet. De meeste winkels zijn dan ook open, maar banken en postkantoren zijn dan weer dicht. En of het een échte feestdag moet worden, daarover zijn de meningen verdeeld.