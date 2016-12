Advocaten Syrisch gezin: "Vader reisde effectief naar India, maar dit verandert niets"

Door: redactie

26/12/16 - 16u01 Bron: Belga

Advocate Mieke Van den Broeck. © kos.

"Onze cliënten stellen ons ervan op de hoogte dat de vader van de Syrische familie effectief voor een zeer korte periode naar India is gereisd. Hij zocht een oplossing om zijn familie te kunnen laten vluchten uit het oorlogsgebied. De poging faalde en dus is de vader, ondanks het gevaar, teruggekeerd naar Aleppo", zeggen Mieke Van den Broeck en Olivier Stein, advocaten van Progress Lawyers Network, vandaag in een persbericht.

N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak van een "leugenachtig dossier" © Benoit De Freine.

Daarmee reageren ze op het artikel waarin gesteld werd dat de vader van het gezin dat vergeefs om een visum voor België heeft gevraagd, onlangs een reis naar de Verenigde Arabische Emiraten en India heeft gemaakt. N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak van een "leugenachtig dossier".



Nieuwe piste uit wanhoop

"In onze ogen verandert deze informatie niets aan de situatie: niemand kan een man verwijten alles in het werk te stellen om zijn vrouw en kinderen te redden", reageren de advocaten. "Juist omdat de Belgische regering tot op heden beslist heeft om meerdere gerechtelijke beslissingen naast zich neer te leggen, werd de familie wanhopig, in die mate dat ze naar andere pistes heeft gezocht om zich te beschermen. Door een legale vluchtweg onmogelijk te maken, duwt de regering oorlogsslachtoffers in de armen van mensensmokkelaars."



Gevaarlijk precedent

"Wij zijn het beu om steeds opnieuw te moeten antwoorden op beschuldigingen allerhande die tot doel hebben te verdoezelen dat de regering koste wat het kost in de illegaliteit blijft, door het niet respecteren van gerechtelijke beslissingen", vervolgen de advocaten. "Men moet zich niet alleen de vraag stellen of de rechten van de Syrische familie worden gerespecteerd, doch eveneens of ook de rechten van alle burgers in België op die manier kunnen worden geschonden door de regering. Men kan immers niet van rechten spreken als de rechtsbeslissingen die deze rechten beschermen, niet worden gerespecteerd door de regering. Dit gevaarlijk precedent is het begin van de afbouw van de rechtsstaat. In plaats van dit elementair democratisch belang te verdedigen, besteedt de regering energie en financiële middelen om deze familie aan te vallen."



"Het is de regering die op weldoordachte en theatrale manier weigert de rechtsbeslissingen te respecteren", besluiten de advocaten. "Wij stellen alle nodige stappen ter verdediging van onze cliënten. We zouden onze advocateneed niet respecteren, als we dit niet zouden doen."