Weinig winkeliers ronden kassaticket af

Door: redactie

26/12/16 - 15u33 Bron: Belga

© anp.

Economie Het afronden van een kassaticket tot de dichtstbijzijnde 0 of 5 eurocent, gebeurt amper in ons land. Uit een bevraging van middenstandsorganisatie NSZ bij 441 handelaars blijkt dat slechts 19 procent deze regel toepast. De meeste handelaars zijn op de hoogte van de afrondingsregels, maar in de praktijk gebeurt het nog weinig.

'Consumenten betalen steeds meer elektronisch en hebben dus geen last van te veel rosse muntjes in hun portefeuille' NSZ

"Negentien procent is weliswaar een pak meer dan bij een gelijkaardige bevraging begin april van dit jaar (toen 10 procent, red.), maar nog steeds erg weinig", stelt het NSZ vast. De middenstandsorganisatie merkt op dat de afrondingsmogelijkheid eigenlijk vijf jaar te laat komt. "Consumenten betalen steeds meer elektronisch en hebben dus geen last van te veel rosse muntjes in hun portefeuille."



De mogelijkheid om het kassaticket af te ronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent, bestaat al sinds 2014. De bedoeling was om het gebruik van muntjes van 1 en 2 eurocent te laten uitdoven. Maar de maatregel gold in eerste instantie enkel voor cashbetalingen, wat voor verwarring zorgde bij de consument. Daarom werd sinds begin dit jaar de afrondingsmogelijkheid uitgebreid naar elektronische betalingen.



Toch is de maatregel nog geen doorslaand succes. NSZ verklaart dit doordat veel consumenten ten onrechte denken dat de afrondingsregels in hun nadeel zijn, waardoor veel handelaars aarzelen om ze toe passen. Ook het feit dat pas sinds 8 januari 2016 de afrondingsregels ook voor elektronische betalingen gelden en voordien enkel op cashverrichtingen, zorgt ervoor dat handelaars van in het begin niet afrondden om discussie aan de kassa te vermijden. Tenslotte komen de afrondingsregels volgens de middenstandsorganisatie eigenlijk vijf à tien jaar te laat. "Er wordt steeds meer elektronisch betaald, ook voor kleine bedragen. En bij elektronische betalingen heeft afronden op zich weinig zin, toch niet als het de bedoeling is om het gebruik van de allerkleinste muntjes in te perken."