Voorbije 2 jaar 120.000 euro schade door vandalisme aan federale overheidsgebouwen

Door: redactie

26/12/16 - 14u51 Bron: Belga

© photo news.

Het herstel van schade door vandalisme aan federale overheidsgebouwen heeft de Regie der Gebouwen in 2014 72.685 euro en in 2015 45.575 euro gekost. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Luk Van Biesen (Open Vld).

Het vandalisme was vooral het gevolg van graffiti, gebroken ruiten, opzettelijke beschadigingen door gedetineerden in gevangenissen, beschadiging van lokalen en gevels, beschadigingen door krakers en diefstallen. Om het vandalisme tegen te gaan nam de Regie der Gebouwen al allerlei maatregelen zoals het dichttimmeren van deuren en ramen met houten panelen, plaatsing van camera's, afschermen van celramen met persroosters en beveiliging van toegangen. Om de kosten voor het verwijderen van graffiti te verminderen werden raamcontracten afgesloten.



Met gespecialiseerde firma's werden ook contracten afgesloten voor leegstandsbescherming. De kosten hiervoor zijn minimaal. Deze aanpak heeft volgens Jambon ongetwijfeld het aantal gevallen van vandalisme verminderd. Zo zorgt tijdelijke bewoning ervoor dat de gebouwen niet worden gekraakt. Voorheen gebeurde dit vrijwel met elk leegstaand gebouw, vooral in een stedelijke omgeving. Door het afsluiten van deze contracten wordt ook de waardevermindering van deze gebouwen tegengegaan.