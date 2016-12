Stafhouder Orde van advocaten wijst De Wever terecht: "Advocaten voeren geen politieke actie"

Door: redactie

26/12/16 - 14u46

© photo news.

"Advocaten voeren geen politieke actie." Zo reageert Jan Meerts, stafhouder van de Orde van advocaten in Antwerpen, stellig op een uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die haalde vandaag hard uit naar de advocaten van het Syrische gezin uit Aleppo dat een visum voor België wil.

"Het kan niet worden aanvaard dat een advocatenkantoor door voorzitter De Wever als een kantoor van één politieke partij (PVDA) wordt voorgesteld." Jan Meerts

Jan Meerts, stafhouder van de Orde van advocaten te Antwerpen, wijst de N-VA-voorzitter in duidelijke verwoordingen terecht en benadrukt dat een advocaat geen humanitaire of politieke actie voert, maar uitsluitend een partij bijstaat en zo nodig vertegenwoordigt. "Het kan evenmin worden aanvaard dat een advocatenkantoor of een netwerk van advocaten, in dit geval Progress Lawyers Network, door voorzitter De Wever als een kantoor van één politieke partij (PVDA) wordt voorgesteld", wijst Meerts De Wever terecht in een persbericht. "De advocaat is volgens zijn deontologie weliswaar partijdig, maar onafhankelijk."



"Het is niet omdat in een netwerk van advocaten sommige leden deel uitmaken van een politieke partij, dat het kantoor met deze partij kan worden vereenzelvigd", gaat Meerts verder. "De leden van dit advocatennetwerk, noch het kantoor zelf mogen zomaar worden voorgesteld als deel uitmakend of als een onderdeel van een politieke partij."