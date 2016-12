Opnieuw brandje in laatste rijtuig van een trein: groter probleem?

Door: redactie

26/12/16 - 15u19 Bron: Belga

herstal In het station van Herstal (Luik) staat een trein in panne nadat "een brandje" was ontstaan in het laatste rijtuig. Dat bevestigt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel. Aan boord van de trein was één passagier die ongedeerd bleef en werd geëvacueerd. Door het incident was het spoorverkeer ongeveer drie kwartier geblokkeerd tussen Liers en Luik en Tongeren en Luik.