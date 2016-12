1 op 20 patiënten belandt op spoed door alcohol

Door: redactie

26/12/16 - 14u30 Bron: VTM Nieuws

video De ziekenhuizen van Gent, Antwerpen en Leuven zetten zich schrap voor dit feestelijke weekend. De eindejaarsfeesten gaan namelijk gepaard met een opvallende toestroom van dronken mensen. Maar vergis u niet, ook tijdens de rest van het jaar hebben de spoeddiensten hun handen vol met dronken patiënten. Zo maar even 1 op de 20 patiënten die op de spoeddienst belandt, heeft teveel gedronken. Dat blijkt uit een onderzoek dat in De Standaard staat.

In verschillende ziekenhuizen staan dit weekend extra verplegers paraat voor de onvermijdelijke toevloed van dronken patiënten. De nieuwjaarsnacht is steevast het ergste. Maar alcohol is heel het jaar door een groot probleem voor de spoedartsen.



Spoedarts Paul Calle onderzocht met een team een jaar lang 5.000 opnames op de spoeddiensten in Gent en Sint-Niklaas. Wat bleek? 1 op de 20 patiënten op de spoeddienst heeft teveel gedronken. En dat is volgens Calle nog een onderschatting. Ook opvallend: bijna de helft van de groep is tussen de 45 en 65 jaar oud en een kwart is jonger dan 25 jaar. Vier procent is nog minderjarig. De jongste dronken patiënt die Calle zag binnenkomen, was amper 12 jaar oud. Hij stond op het randje van kunstmatige beademing.



Voor de verplegers en artsen op de spoed zijn dronken patiënten niet bepaald een pretje en bij deze trekken ze voor het zwaarste weekend van het jaar aan de alarmbel. Vooral jongeren worden aangesproken, want hoe jonger, hoe groter de kans op blijvende lichamelijke schade. Vlaamse organisaties die werken rond alcohol -en drugsmisbruik weten wat doen met deze frappante resultaten.