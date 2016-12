"Doden vinden we blijkbaar zo erg niet"

JOSÉ MASSCHELIN

26/12/16 - 04u30

© Joost De Bock.

Meer dan 9 betrapte verkeersovertreders per minuut, dag én nacht: alle campagnes ten spijt worden onze wegen er niet veiliger op. "Statistisch zullen dit jaar ook elke dag 2 mensen in het verkeer gestorven zijn", drukt politierechter Peter D'Hondt ons met de neus op de feiten. "Maar we vinden dat blijkbaar zo erg niet, want we veranderen onze mentaliteit niet en stellen echte oplossingen uit."

Wie de statistieken van de verkeersinbreuken van 2008 tot 2016 met elkaar vergelijkt, houdt ook het best rekening met een paar andere belangrijke cijfers die niet in de verkeerstabellen van de politie vermeld staan. Zoals deze: in 2008 waren er in ons land 6,4 miljoen motorvoertuigen ingeschreven, alle categorieën meegerekend. Dit jaar zijn er dat 7,3 miljoen of 14% meer. "Het mag ons dus niet echt verbazen dat het aantal verkeersinbreuken daardoor ook gestegen is. Hoe meer voertuigen op de weg, hoe meer chauffeurs die fouten maken", zegt D'Hondt.