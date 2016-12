Alcoholcontroles meer gericht op chauffeurs met verdacht gedrag

Door: Guy Van Vlierden

Er zijn dezer dagen niet minder alcoholcontroles dan vorige jaren tijdens de feestdagen. Maar ze vallen minder op. Dat komt doordat de politie meer inzet op mobiele controles, die zich ook mengen in het verkeer om doelgericht uit te kijken naar chauffeurs met een verdacht gedrag. Die worden aan de kant gezet en onderworpen aan een ademtest.

"Ook tijdens de feestdagen gaan we die gerichte acties doen", vertelde woordvoerder Peter De Waele van de federale politie aan VTM NIEUWS. "Als we ergens een snelweg afzetten voor een controle, dan is iedereen daar binnen een tiental minuten van op de hoogte via sociale media. Dan gaan mensen toch nog de baan op, maar ze vermijden die plaatsen. Daarom willen wij de mensen verrassen en ze het gevoel geven dat ze om het even waar en wanneer gecontroleerd kunnen worden."



De nieuwe aanpak betekent echter niet dat er geen grootscheepse controles meer zullen zijn. Die komen er ook, zowel 's nachts als overdag.