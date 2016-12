Ruzie tussen cafébaas en klant loopt uit de hand: man gearresteerd voor poging tot doodslag

Door: redactie

vilvoorde De politie heeft een man opgepakt wegens een poging tot doodslag in de nacht van 23 op 24 december in Vilvoorde. Hij werd inmiddels ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde in een persbericht. Op het parket was vandaag niemand bereikbaar voor meer details over deze feiten.