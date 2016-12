Politie waarschuwt: dieven maken misbruik van feestdagen om in te breken

Door: Kristien Bollen

25/12/16 - 20u00 Bron: Eigen berichtgeving

video Voor dieven was het weekend in combinatie met kerst, de ideale combinatie om toe te slaan. In de regio Leuven-Aarschot-Tienen werden afgelopen weekend wel een 20-tal inbraken vastgesteld. Niet enkel 's nachts, maar ook overdag terwijl de meesten onder ons nog druk inkopen aan het doen waren en op de kerstavond zelf werd er volop ingebroken.

Vooral cash geld en juwelen bleken in trek. Volgens de politie moet men niet steeds naar dure middelen of gesofistikeerde alarmsystemen zoeken om de woning te beveiligen, er zijn nog steeds enkele oude trucks die men kan toepassen. Zo is het belangrijk om te laten uitschijnen dat de woning bewoond is. Dat kan onder meer door het licht te laten branden in combinatie met timers of een radio laten spelen.



Als men toch de woning verlaat, kan men ook steeds aan buren vragen om een oogje in het zeil te houden. In de regio Hageland (Tienen-Aarschot-Diest) werd er in de aanloop van kerst en kerstavond ingebroken in een woning in de Kouterstraat, de Beekbeemdenstraat en de Wijnberg in Aarschot. Ook bewoners van een huis in de Dorpsstraat in Tielt-Winge kregen dieven over de vloer. In Tienen waren er dan weer woninginbraken in de Driemolenstraat, de Goossensvest en de Grote Markt.