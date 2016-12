Twee twintigers in de cel voor poging tot verkrachting van 19-jarig meisje in Bree

Door: redactie

Het parket van Limburg heeft twee twintigers aangehouden in een onderzoek naar een poging tot verkrachting en van aanranding van de eerbaarheid. De feiten speelden zich het voorbije weekend af in Bree. Een 19-jarige vrouw was het slachtoffer.