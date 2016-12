Vandeput bezoekt militairen op straat voor Kerstmis

Door: redactie

25/12/16

© Laurence Mortier.

Terreurdreiging Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft vandaag een bezoek gebracht aan enkele militairen die op straat de politiediensten ondersteunen in het kader van terreurbestrijding. Vandeput deed dat "uit dankbaarheid" en "uit respect", aldus zijn woordvoerster Laurence Mortier.

© Laurence Mortier.

De defensieminister gaf de militairen een geschenk, onder meer voor de Amerikaanse ambassade in Brussel. Vandeput was niet vergezeld door een militaire chef.



Nog zo'n 1.250 militairen staan mee in voor de bewaking van gevoelige plaatsen, voornamelijk in Brussel en in Antwerpen. Dat is minder dan de ruim 1.800 manschappen die op een bepaald moment op straat konden worden ontplooid. De ministerraad verlengde hun missie vrijdag met een maand.



De militaire chefs klagen wel vaak over de onmogelijkheid om die missie te combineren met de training, die voor militairen nodig is om op niveau te blijven om gevechtsoperaties uit te voeren.



De militairen zijn op straat en ook rond nucleaire sites ontplooid sinds 17 januari 2015, in de nasleep van de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs en de ontmanteling van een terreurcel in Verviers.