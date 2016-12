Komst van hooligans naar Antwerpen afgeblazen

Door: redactie

25/12/16 - De Morgen

© Photonews.

Nieuwjaar De aangekondigde komst van groepen hooligans naar de Antwerpse nieuwjaarsnacht is afgeblazen. Dat heeft initiatiefnemer Bernd De Herdt vanmiddag laten weten, nadat hij op het matje werd geroepen door de voetbalcel van de Antwerpse politie. De Herdt werd gewezen op zijn verantwoordelijkheid als er incidenten zouden uitbreken tijdens de jaarwisseling, weet De Morgen.

De Herdt lanceerde via Facebook een oproep om op 31 december massaal naar Antwerpen te komen om de stad te beschermen tegen een eventuele terroristische aanslag. "We kunnen eerste hulp bieden of zelfs ingrijpen als iemand het in zijn hoofd zou halen om een aanslag te plegen", schreef De Herdt. "Een terrorist die denkt dat hij met een vrachtwagen de Scheldekaaien zou kunnen oprijden, zoals in Berlijn is gebeurd, zal zijn beste dag niet beleven."



In hooligankringen werd eerder al woedend gereageerd op De Herdt. Hij zegt te spreken namens het obscure Hooligans Against Terrorism, niet te verwarren met Casuals Against Terrorism dat met 600 man naar het Beursplein opstapte na de aanslagen in Brussel en Zaventem.



"De Herdt is een fantast met een rijk gevuld strafblad, een wannabe waarmee echte hooligans niets willen te maken hebben," zeggen onze bronnen. Eerder dit jaar kwam hij al in het nieuws met zijn mislukte verzoeningspoging tussen de aartsrivalen van Antwerp en Beerschot.



Behalve zijn toenmalige vriendin daagde niemand op. "Zij is fan van Antwerp, terwijl De Herdt supportert voor Beerschot. Nu plande hij een nieuwe stunt. In zijn verbeelding gingen hooligans uit onder meer Dresden gevolg geven aan zijn oproep. Maar wie gaat er met nieuwjaar 1.500 kilometer heen en weer rijden op vraag van een fantast?"