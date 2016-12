Dronken automobilist (50) valt flitsende politieman aan

Door: JDSL

Een 50-jarige automobilist uit Tongeren heeft vrijdagavond een inspecteur van de verkeersdienst aangevallen terwijl de man bezig was met een snelheidscontrole. Nadat collega's van de inspecteur opgeroepen waren, sloeg de belager op de vlucht. Daarbij botste hij tegen een kapelletje.

"De inspecteur van de verkeersdienst werd het slachtoffer van agressie naar aanleiding van een snelheidscontrole op de Luikersteenweg in Tongeren", zegt korpschef Tony Verlackt. "Een 50-jarige inwoner van Tongeren keerde boos terug naar het anonieme dienstvoertuig nadat hij geflitst was wegens een snelheidsovertreding. Hij bedreigde de inspecteur en begon agressief op het raam te slaan."



Intussen had de inspecteur om versterking gevraagd. Zodra de collega's naderden, sprong de vijftiger in zijn wagen en reed met hoge snelheid in de richting van Vreren. "Op het kruispunt van de Sint-Medardusstraat met de Vrerenstraat verloor de betrokkene de controle over zijn stuur en reed een kapel in", legt Verlackt uit.



"De bestuurder raakte niet gewond. Hij legde een positieve ademtest af. Hij werd opgepakt en na verwittiging van de parketmagistraat werd hij verhoord. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken." De man mocht na verhoor beschikken. Hij zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. Zijn wagen werd getakeld.