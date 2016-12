Kardinaal De Kesel: "Na Berlijn haat en wraak niet in ons hart binnenlaten"

Door: redactie

Kardinaal Jozef De Kesel heeft gisterenavond tijdens de middernachtmis in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal opgeroepen om ook na de aanslag in Berlijn "haat en wraak niet in ons hart binnen te laten". "We mogen ons niet afsluiten en ons op onszelf terugtrekken", sprak De Kesel tijdens zijn homilie. "We moeten ons verzetten tegen wat paus Franciscus de 'globalisering van de onverschilligheid' noemt." De kardinaal had het ook over de vluchtelingenproblematiek, waarbij hij verbanden met het kerstverhaal aanstipte.