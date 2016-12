Door: redactie

Verschillende kerken in ons land krijgen vanavond voor de middernachtmis extra politiebewaking door de terreurdreiging. Dat wordt bevestigd aan VTM NIEUWS. Aan de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen zal extra bewaking staan en aan de basiliek van Koekelberg zullen agenten in burger een oogje in het zeil houden.