In de meeste huiskamers is het kerstfeest intussen begonnen. Misschien zit u wel al aan tafel. In elk geval zijn veel mensen deze namiddag druk in de weer geweest om het kerstmenu op tijd klaar te krijgen. Wij zijn gaan kijken bij de familie Cuypers in Herselt. Daar vieren ze niet op zijn Belgisch, maar op zijn Noors.