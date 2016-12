Door: redactie

24/12/16 - 19u41 Bron: vtmnieuws.be

video

Het Gemeenschapsonderwijs wil dat kinderen vanaf het eerste leerjaar verplicht ook les krijgen in het Engels en het Duits. Gisteren kondigde Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan dat scholen ervoor kunnen kiezen om sommige lessen in die talen te geven. Maar de keuze laten is geen goeie zaak, vindt Raymonda Verdyck, het hoofd van het Gemeenschapsonderwijs. Want dat creëert ongelijkheid tussen de scholen en dus tussen de leerlingen.