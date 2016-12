7.802.913 euro: Warmste Week van Music For Life brengt recordbedrag op

Door: redactie

24/12/16 - 18u06

De eindejaarsactie Music for Life van radiozender Studio Brussel heeft al ruim 7,8 miljoen euro - 7.802.913 euro om precies te zijn - opgebracht voor meer dan duizend goede doelen. Dat is deze avond bekendgemaakt bij het slotevenement van de Warmste Week, in De Schorre in Boom. Het gaat om een nieuw record. De komende weken kan het bedrag nog oplopen, want nog niet alle acties zijn afgerond. Vorig jaar bracht Music for Life 5,1 miljoen euro op.

De voorbije week verzorgden StuBru-presentatoren Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems een marathonuitzending vanuit De Schorre, waar duizenden mensen langskwamen om een plaatje aan te vragen, de opbrengst van een actie voor een goed doel naar keuze bekend te maken en/of een van de concerten op gelegenheidspodium The Flame te bekijken. Onder meer Bazart, Jamie Lidell en Lost Frequencies zetten daar hun beste beentje voor om Music for Life te steunen. Intussen vonden er over heel Vlaanderen ruim 6.000 acties plaats, zoals de Warmathons in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven, die in totaal 415.710 euro opbrachten dankzij 36.571 lopers. De Ketnet-koekenbakken die 2.200 scholen organiseerden, brachten 269.604 euro in het laatje.



Vandaag werden de laatste uren onder het motto "de Warmste Radio" gezamenlijk uitgezonden op Studio Brussel, Radio 1, Radio 2 en MNM. Eén zond het slot met de bekendmaking van de totale opbrengst live uit. "Dit is echt onwaarschijnlijk!", reageerde Bram Willems op het opnieuw erg hoge bedrag dat Vlamingen over hadden om goede doelen te steunen. "Bedankt aan iedereen voor de acties, de steun en de prachtige plaatjes die we mochten draaien", zei Linde Merckpoel.



"Dit is een ongezien signaal van hoop en verbondenheid van onze hele bevolking, en dat in een tijd waar angst en polarisatie vaak de agenda bepalen", vindt Jan Van Biesen, netmanager van Studio Brussel. "Meer dan duizend Vlaamse vzw's kregen tijdens de Warmste week de aandacht en de steun die ze verdienen voor het straffe werk dat zij het hele jaar door presteren. Op die manier kunnen we kerst vieren met de trotse gedachte dat iedereen voor iedereen zal blijven zorgen." De komende weken betaalt de Koning Boudewijnstichting al het ingezamelde geld uit aan de verschillende goede doelen.



De Warmste Week werd massaal gevolgd via verschillende media. Meer dan de helft van de Vlamingen stemde de voorbije week minstens een keer af op de radio-uitzendingen en 60 procent volgde het evenement op televisie. Via Facebook werden dagelijks 1,2 miljoen mensen bereikt, aldus de VRT. Er werden in totaal 12.558 platen aangevraagd, het populairste liedje was "Can't stop the feeling" van Justin Timberlake.



Het was voorlopig de laatste editie van de Warmste Week in De Schorre. Er komt volgens Van Biesen zeker een vervolg, maar waar de actieweek de volgende keer naartoe trekt, is nog niet bekend.