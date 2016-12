7.802.913 euro: Warmste Week van Music For Life brengt recordbedrag op

Door: redactie

24/12/16 - 18u06

In de grote slotshow van De Warmste Week is vanavond het bedrag bekendgemaakt die de 6195 (!) acties dit jaar hebben opgeleverd: maar liefst 7.802.913 euro.

Music For Life was dit jaar aan de elfde editie toe. De marathonuitzending vond plaats van zondag 18 december tot vanavond. StuBru-presentatoren Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems presenteerden.



In totaal organiseerden de Vlamingen maar liefst 6.195 hartverwarmende acties voor 1.311 verschillende zelfgekozen goede doelen. Dat is bijna het dubbele aantal van vorig jaar.



De Warmste week van Music for life 2016 zit erop.

"We wisten al dat Vlaanderen veel warmte kan geven, maar deze vloedgolf van warme emoties en solidariteit overtreft werkelijk al mijn stoutste verwachtingen", zegt Jan Van Biesen, nethoofd Studio Brussel). "Dit is een ongezien signaal van hoop en verbondenheid van onze hele bevolking, en dat in een tijd waar angst en polarisatie vaak de agenda bepalen. Meer dan duizend Vlaamse vzw's kregen tijdens de Warmste week de aandacht en de steun die ze verdienen voor het straffe werk dat zij het hele jaar door presteren. Op die manier kunnen we Kerst vieren met de trotse gedachte dat iedereen voor iedereen zal blijven zorgen".