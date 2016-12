Minister Jambon trakteert Molenbeekse politie op kerststronk

Door: redactie

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft vandaag, enkele uren voor kerstavond, in Molenbeek een bezoek gebracht aan de politie van de zone Brussel-West. Daarmee wilde hij alle agenten in België een hart onder de riem steken na het moeilijke jaar 2016. De minister trakteerde op kerststronk en zat achter gesloten deuren met de agenten samen voor een informeel gesprek.

De keuze voor Molenbeek was symbolisch na het jaar waarin de gemeente als het centrum van de radicalisering gezien werd. "Ik wil eigenlijk alle politiemensen bedanken voor hun inzet in 2016 en speciaal dit korps van Molenbeek, omdat zij zo zwaar onder druk hebben gestaan", zegt minister Jambon.



"Het afgelopen jaar was niet evident, want de meeste kritiek konden we weerleggen. We hebben ons korps ook moeten overtuigen dat wij en de politiek hen blijven steunen", vertelt woordvoerder van de politiezone Brussel-West Johan Berckmans.



De minister wil ook in 2017 blijven werken aan het grote probleem waarmee de politie te kampen heeft: capaciteitsgebrek. De 400 miljoen euro die de regering vrijmaakte voor het veiligheidsbudget, zal dan ook grotendeels naar de politie gaan.



"We zijn volop aan het rekruteren, want we mikken op 1.600 nieuwe mensen in 2017. Maar vooraleer die mensen hier aan de deur komen kloppen, zit er nog anderhalf jaar. Daar kan je niet op knibbelen, want halfopgeleide mensen het terrein op sturen zou nog erger zijn", aldus minister Jambon.