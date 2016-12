Door: redactie

Nog heel de dag zijn Vlamingen op pad om op het laatste moment kerstinkopen te doen. Voor sommigen is het jaarlijkse kost, bij andere was er lichte paniek vanmorgen. Uit tijdsgebrek, of omdat hun online aankoop niet is aangekomen bijvoorbeeld.