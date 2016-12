10 procent meer boetes: kijk hier waarvoor mensen in jouw provincie het vaakst beboet worden

redactie

26/12/16 - 03u00

© Photo News/infogr.am.

In de eerste zes maanden van dit jaar heeft de politie 10 procent meer pv's uitgeschreven dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat de politie extra werd ingezet voor de terreurdreiging, heeft dus geen invloed op het aantal boetes. In een rapport lijst de federale politie alle boetes op in de verschillende provincies, van gsm'en achter het stuur tot drugsdelicten. Bekijk hier waarvoor jouw provincie het vaakst wordt beboet.