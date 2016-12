Door: redactie

24/12/16 - 15u24 Bron: Belga

Engie Electrabel vraagt bijkomend onderzoek naar de sabotage van Doel 4. Het gerechtelijk onderzoek naar de sabotage in augustus 2014 loopt op zijn einde, maar een dader is nog altijd niet gevonden. Dat schrijft de VRT-nieuwsredactie en Engie Electrabel bevestigt het.

Begin augustus 2014 raakte de turbine van de kerncentrale zwaar beschadigd na een olielek. In 37 minuten liep er zo'n 65.000 liter olie weg, met heel wat schade tot gevolg. De centrale werd lang stilgelegd voor reparaties. De kosten liepen op tot meer dan 100 miljoen euro.



Van meet af aan werd gedacht aan sabotage, mogelijk zelfs uit terroristische motieven. Het gerechtelijk onderzoek loopt intussen op zijn einde, maar een dader is nog niet gevonden.



Om er zeker van te zijn dat alle informatie is nagetrokken, vraagt Engie Electrabel nu bijkomend onderzoek. "We hebben deze week bij de onderzoeksrechter in Brussel een verzoekschrift ingediend voor bijkomend onderzoek", zegt woordvoerster Anne-Sophie Hugé.