Fiets op de sporen verstoort treinverkeer op de lijn Brussel-Dendermonde

Door: redactie

24/12/16 - 14u59 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

Asse/Opwijk Het treinverkeer op de lijn Brussel-Dendermonde heeft in de loop van deze voormiddag heel wat hinder ondervonden, nadat omstreeks 7.10 uur een trein op een fiets was gereden die op de sporen was gelegd. Op de trein raakte niemand gewond en de trein zelf kon na anderhalf uur zijn weg verderzetten. Van de fietser was er geen spoor.