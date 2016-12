Volle kerk voor uitvaart Eric Defoort

Door: redactie

In de Sint-Amatuskerk in Oost-Vleteren is Eric Defoort, medegrondlegger van N-VA, begraven. De kerk zat nokvol. Heel wat N-VA-leden woonden de uitvaartplechtigheid bij van de 73-jarige Defoort.

De historicus Defoort, een geboren Ieperling, is vooral bekend als grondlegger van de huidige N-VA, nadat hij van 1998 tot 2001 ondervoorzitter was van de Volksunie. Hij zat samen met Geert Bourgeois en Bart De Wever in de Oranjehofgroep.



N-VA-voorzitter Bart De Wever nam tijdens de plechtigheid het woord en verwees naar die periode. "De eerste keer dat we contact hadden was telefonisch. Je raadde me af om kandidaat te worden voor het voorzitterschap van de Volksunie", aldus De Wever. "Je zei dat je een geschikte kandidaat gevonden had met Geert Bourgeois. Het was bijna mijn vaarwel aan de politiek. Achteraf bleek dat een cruciale tussenkomst", vertelde De Wever.



De Wever herinnert zich Defoort vooral als "een vat vol schijnbare tegenstellingen". "Laat ons eerlijk zijn, een politicus was je niet en ben je nooit geweest. Je was bovenal een vrijdenker en een dromer."



De uitvaart werd opgeluisterd met heel wat liturgie en veel klassieke muziek. Veel oud-partijgenoten kwamen Defoort een laatste groet brengen. Onder meer staatssecretaris Elke Sleurs, Vlaams minister Ben Weyts, kamervoorzitter Siegfried Bracke, federaal ministers Steven Vandeput en Jan Jambon waren aanwezig, maar ook de rector van de KU Leuven Rik Torfs en oud-minister Stefaan De Klerck woonden de uitvaart bij in de Westhoek, waar Defoort wordt begraven bij zijn familie.



Defoort overleed vrijdag 16 december na een slepende ziekte.