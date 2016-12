Door: redactie

24/12/16

In de winkels en supermarkten is het vandaag over de koppen lopen. Veel mensen doen nog lastminute inkopen voor kerstavond. Maar zelfs voor wie nu pas zijn aankopen doet is er genoeg want de supermarkten hebben grote voorraden aangelegd. Dit jaar kiezen veel Vlamingen voor klassiekers zoals kalkoen of gourmet op het bord. En dat merk je in supermarkten. Zo liggen er 4.800.000 flessen champagne en cava, 9.872.340 oesters, 50.000 kreeften en 273 ton kalkoen klaar.