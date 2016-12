Koning Filip hoopvol: "Warme maatschappij ligt binnen handbereik"

Door: redactie

24/12/16 - 13u00

Kerstboodschap Koning Filip geeft in zijn kerst- en nieuwsjaarstoespraak een "boodschap van hoop" mee. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar doen twijfel rijzen over de toekomst, maar volgens de koning "ligt een warme maatschappij binnen handbereik".

Voor de meeste mensen zijn Kerstmis en de overgang van oud naar nieuw "dagen van geluk". Maar dit geldt niet voor iedereen, aldus de koning, bijvoorbeeld mensen die afscheid moest nemen van een dierbare. "Dit jaar gaan mijn gedachten in het bijzonder uit naar de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem, en naar hun naasten", zegt Filip.



"De gebeurtenissen van het afgelopen jaar, bij ons in België, in Europa en elders in de wereld, doen twijfels rijzen over de toekomst", klinkt het. Velen zijn bijvoorbeeld ongerust over hun baan, inkomen of veiligheid. "Te veel jongeren denken dat zijzelf en hun kinderen het minder goed zullen hebben dan hun ouders. Te veel ouderen vragen zich af of ze nog wel mee zullen kunnen of mogen. Dit gevoel van onzekerheid, ontreddering, van woede zelfs, kan leiden tot een verlies van vertrouwen, ook in de instellingen."