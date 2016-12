Door: redactie

De koning heeft zijn traditionele kersttoespraak gegeven. Hij verwees daarin naar de slachtoffers van de aanslag in Zaventem en Brussel, de gebeurtenissen in Europa en de rest van de wereld en de twijfels over de toekomst. Maar hij sprak ook zijn hoop uit. Het is wel een minder krachtige toespraak dan vorig jaar. Toen was er maar één onderwerp: terreur.