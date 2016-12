Eva De Roo in tranen bij dit pakkende verhaal van broers van Emiel, die 3 weken geleden zelfmoord pleegde

redactie

24/12/16 - 12u14

video Ook op de laatste dag van Music For Life krijgen we nog prachtige momenten te zien. Vanochtend waren Max en Alfons te gast. Hun broer Emiel heeft drie weken geleden zelfmoord gepleegd en de broers besloten om het stoelgeld van zijn plechtigheid aan de Zelfmoordlijn te schenken. Eva De Roo was diep ontroerd, net zoals de rest van Vlaanderen.

Eva De Roo. © belga.

"Dit is ongelofelijk", zei Studio Brussel-dj Eva De Roo toen ze de broers aankondigde. "Het is heel straf dat jullie hier vandaag zijn, want er is jullie iets heel heftigs overkomen." Emiel is drie weken geleden uit het leven gestapt.



Alfons vertelde over hoe zijn broer zich altijd ergerde aan het stoelgeld dat gevraagd werd in de kerk, terwijl je toch nooit een stoel kreeg. "Emiel was niet gelovig, maar daar ergerde hij zich aan", zei Alfons. "Daarom hebben we op zijn begrafenis afgelopen zaterdag een collectebus gezet voor de Zelfmoordlijn."



De broers brachten met hun idee liefst 2.186 euro binnen voor de Zelfmoordlijn. Eva De Roo, diep ontroerd door het verhaal, moest de micro overlaten aan MNM-collega Tom De Cock.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.