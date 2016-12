Flor (67) zwaar toegetakeld op Luchtbal: jongste daders waren 12 á 14 jaar

Patrick Lefelon

antwerpen De 67-jarige Flor(ent) Bastiaensen zal Kerstmis voor één keer in het ziekenhuis moeten vieren. Donderdagavond werd hij door een vijftal jongeren in elkaar geslagen toen hij op Luchtbal naar de bushalte wandelde. Zij waren uit op zijn rugzak maar sloegen op de vlucht toen een buschauffeur ter hulp kwam.

Een fait-divers waarover politie en parket zelden of nooit communiceren maar die helaas nog te vaak voorkomen. Oudere mensen zijn op straat bijzonder kwetsbaar, zeker in buurten met veel jongeren zoals op Luchtbal.



"Ik ga in de toekomst beter moeten opletten wanneer ik in het donker buitenkom", reageert Florent Bastiaensen (67) vanop zijn bed in het ziekenhuis Jan Palfijn. Hij heeft een helse nacht achter de rug. Nadat hij rond 20 uur was neergeklopt in de Santiagostraat, werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Aanvankelijk leken de verwondingen mee te vallen: enkel wat kneuzingen aan zijn oogkas en aan zijn rechterhand.



Florent: "Rond middernacht ben ik door een te lage bloeddruk ineens het bewustzijn verloren. Twee uur lang was ik compleet van de wereld. De dokters vreesden dat het niet meer goed zou komen. Dat levensgevaar is ondertussen geweken."



Florent is een alleenstaande, gepensioneerde man die een tiental jaar in de Colombiastraat woont. Hij houdt van de buurt omdat hij er veel vrienden en kennissen heeft.



"Ik wilde 's avonds de bus naar het stadscentrum nemen en stapte richting de bushalte in de Santiagostraat. Ineens dook er een groepje jongeren op. Zij kwamen van de parking van de sporthal gewandeld. Een drietal snotneuzen, ik schat 12 tot 14 jaar, en twee grotere jongens van een jaar of 17. Zij kwamen achter mij lopen en daagden mij uit. "Wie zijt gij?" "Waarom zo gehaast, manneke?" "Wat gade doen?" Ik probeerde vlug door te lopen want de bus kon er elk moment aankomen.



Dan trokken die twee oudere gasten aan mijn rugzak, maar ik hield hem stevig vast. Ik werd tegen de grond geduwd en kreeg enkele trappen en kloppen. Weer trokken zij aan mijn rugzak. Net op dat moment kwam de bus de hoek omgedraaid. De chauffeur kwam mij ter hulp gelopen. Die jonge gasten kregen schrik en vluchten naar de Canada-blokken."



Florent heeft zijn spullen nog maar houdt er wel enkele ernstige kwetsuren aan over. Zijn rechterhand is helemaal opgezwollen en ligt in de plaaster. Zijn rechteroog zit ook helemaal dicht. Pas als de zwellingen wat geminderd zijn, kunnen de dokters controleren of er iets gebroken is.