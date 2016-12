Kleinzoon van oud-minister die zich als 'The Joker' verkleedde krijgt 4 jaar cel voor brandstichting en bedreigingen

Door: redactie

Brugge De Brugse correctionele rechtbank heeft de 22-jarige kleinzoon van voormalig minister van Defensie Freddy Vreven tot vier jaar cel veroordeeld voor brandstichting en bedreigingen met een namaakpistool. De helft van de straf kreeg hij wel onder voorwaarden. De man doste zich tijdens de bedreigingen uit als 'The Joker', de vaste vijand van Batman.

De familie uit Sint-Truiden verhuisde naar Knokke, waar ex-notaris Raoul Vreven en zijn zoon D. het op 19 februari vorig jaar met elkaar aan de stok kregen. Na die hevige ruzie probeerde de beklaagde brand te stichten in de kelder van het appartementsgebouw Mistral.



Na enkele maanden voorhechtenis werd D. vrijgelaten. Op 22 augustus van dit jaar ging hij op straat in Knokke opnieuw door het lint. Hij bedreigde een toevallige voorbijganger en de politie met een replica van een pistool. Op dat moment had de beklaagde ook een mes tussen zijn tanden. Zijn geschminkte gezicht en groen geverfde haar verwees naar zijn fascinatie voor 'The Joker' uit de Batmanstrips en -films. Het Openbaar Ministerie vorderde een gevangenisstraf van 40 maanden, eventueel deels gekoppeld aan voorwaarden.



Identiteitsstoornis

De advocaat van D. wierp op dat zijn cliënt aan een dissociatieve identiteitsstoornis lijdt. "Hij beseft dat hij het gedaan heeft, maar het was niet bewust. Voor hem was het zijn alter ego Stan die brand gesticht heeft", pleitte meester Christopher Lantsoght.



De bedreigingen werden naar eigen zeggen veroorzaakt door een zware depressie. De verdediging vroeg om een mildere voorwaardelijke bestraffing.