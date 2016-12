Woning met 1.500 cannabisplanten ontdekt in Schaarbeek

Door: redactie

23/12/16 - 13u17 Bron: Belga

Foto ter illustratie © thinkstock.

De politie Brussel-Noord heeft op donderdag 22 december een cannabisplantage met liefst 1.500 planten ontdekt aan de Rogierlaan in Schaarbeek, dat meldt het Brussels parket vandaag. Twee verdachten werden opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

In de maand november had de politie opgevangen dat er zich een cannabisplantage zou bevinden in een woning van de Rogierlaan in Schaarbeek. Bij de huiszoeking in die woning gisteren trof de politie een plantage met 1.500 cannabisplanten aan, alsook 428 gram cocaïne en een vuurwapen.



Er werden twee verdachten aangetroffen en opgepakt. De cannabisplanten worden in beslag genomen en vernietigd.