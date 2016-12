12 Syriëronselaars die hun gedachtengoed tijdens barbecues verspreidden krijgen tot 10 jaar cel

Siebe De Voogt

Brugge Twaalf Tsjetsjenen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tussen 15 maanden en 10 jaar gekregen omdat ze mensen ronselden om in Syrië te gaan strijden. Het onderzoek naar de groepering ging op 8 oktober 2014 van start toen de Tsjetsjeense Oostendenaar Ruslan D. (35) gewond terugkeerde van het front in Syrië.

Via uitvoerig onderzoek van chatberichten, filmpjes en telefoongesprekken legden speurders een jihadistisch netwerk bloot van Oostendenaars die via Turkije Syriëstrijders naar het front stuurden. De leider van het netwerk - Chalil M. (46) - had ten zuiden van Istanbul een safehouse waar jihadistische strijders verbleven, alvorens ze naar Syrië trokken. Drie beklaagden, waaronder de leider, trokken ook zelf naar Syrië om er te gaan vechten. Lees ook "Turkse luchtaanval in Noord-Syrië eist 24 burgerdoden"

